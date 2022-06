Distinguished Gentleman's Ride mit Rekordbeteiligung

Der diesjährige Distinguished Gentleman’s Ride war mehr als nur eine Rückkehr zu alter Form. Nach zwei Jahren Corona-Pause kamen weltweit über 90.000 Motorradfahrerinnen und -fahrer stilvoll gekleidet zusammen, um gemeinsam Spendengelder zu sammeln und Aufmerksamkeit auf die Prostatakrebsforschung sowie auf Programme für die psychische Gesundheit von Männern zu richten.

Der Helm poliert, der Hemdkragen gestärkt, die Krawatte „on point“: Nachdem die Pandemie zwei lange Jahre nur Solo-Ausflüge zugelassen hatte, fand der „Distinguished Gentleman’s Ride“ in diesem Jahr unter Rekordbeteiligung statt. 93.463 Teilnehmer in 802 Städten und 104 Ländern sammelten bei der maßgeblich von Triumph unterstützten Benefizveranstaltung zwischen dem 9. Mai und 5. Juni über sechs Millionen US-Dollar (ca. 5,8 Millionen Euro) für die psychische Gesundheit von Männern und den Kampf gegen Prostatakrebs. Höhepunkt der Aktion war auch in diesem Jahr wieder Ausfahrt. Beim „Distinguished Gentleman’s Ride“ kleiden sich die meisten Motorradfahrer stilvoll ein, und auch die eine oder andere Frau fährt mit.



Den Anreiz zum Spendensammeln erhöhte Triumph in diesem Jahr durch Gitarren und das Einzelstück einer Triumph T 120 Bonneville, die in Zusammenarbeit mit dem Instrumentenbauer Gibson entstanden. Sie wurden unter den eifrigsten Spendern verlost. (aum)