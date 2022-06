Die Top Ten der Woche bei „Autoren-Union Mobilität“

Das war ja zu erwarten. Erst hat das Für und Wider dann die Empörung über das Verbrennerverbot die vergangene Woche beherrscht. Sieben Artikel der Top Ten befassten sich mit dem Beschluss des EU-Parlament am Mittwoch. Die Diskussion wird wohl weiterlaufen bis Ende des Monats. Die Hoffnung auf eine Zukunft der alternativen Kraftstoffe für Verbrenner ruht jetzt auf den EU-Mitgliedsstaaten im Osten und Süden der EU. Dort hält sich die Zahl der Freunde der rein elektrischen Mobilität in Grenzen.

Von den 339.999 Textdateien waren dies die Top Ten:



1. „Der Hybrid wird kaputtanalysiert“

2. Synthetische Kraftstoffe für weniger als einen Euro

3. Wir werden alle verfügbaren Technologien brauchen

4. „Eine Entscheidung gegen den Bürger“

5. Das Klima hört auf die Physik und nicht auf Brüssel

6. 420 Millimeter mehr Länge für die Sicherheit

7. Nur noch Gnadenfrist für den Verbrennungsmotor?

8. Im Rückspiegel: Geländetauglich mit guten Manieren

9. Kommentar: Einfalt statt Vielfalt

10. Eine Fahrzeugbatterie für den Hausgebrauch



277.776 Fotos und Videos hat unsere Server in der vergangenen Woche an unsere Leser und an Medien als Downloads heruntergeladen. Foto der Woche war eines vom Opel Astra Hybrid. Das am meisten heruntergeladenen Video zeigt den Land Rover 130. (aum)