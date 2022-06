Vorschau: Eine stromreiche Woche

Elektromobilität ist nicht allein der Antrieb mit einer Fahrbatterie, sondern auch mit einer Brennstoffzelle und Wasserstoff möglich. So hat Opel seinen Vivaro-e Hydrogen an erste Pilotkunden ausgeliefert. Der Van soll Reichweiten von bis zu 400 Kilometern und Schnellbetankungen innerhalb von drei Minuten ermöglichen. Wir drehen eine Runde und blicken dabei auch gleich noch in das Batterieaufbereitungszentrum in Rüsselsheim.

Weitere Termine in der nächsten Woche: Land Rover präsentiert den neuen Range Rover Sport und Nissan den Juke Hybrid. Der vietnamesische Autohersteller Vinfast feiert die Europapremiere seiner ersten beiden Elektroautos – und hat sich dafür die Hauptstadt Norwegens ausgesucht, schließlich ist das Land europäischer Leitmarkt in Sachen E-Mobilitität.



Eine besondere Herausforderung nehmen wir auf Einladung von Seat an: 1000 Kilometer an einem Tag mit einem Elektroauto lautet die Aufgabe, die das Magazain „Electric Drive“ den Teilnehmern der „ED 1000“ stellt. Zwei Mitglieder der Autoren-Union Mobilität sind als Team im Cupra Born mit dabei. Prominente Konkurrenz auf der Langstreckenfahrt sind unter anderem Rennfahrer Timo Bernhard, Schauspielerin Gesine Cukrowsk und „GZSZ“-Star Timur Ülker.



Doch bei allem Strom vergessen wir natürlich nicht den Verbrennungsmotor, dem das EU-Parlament in 13 Jahren den Sprit abdrehen will. Matthias Knödler berichtet über seine Fahreindrücke im neuen BMW M2, und Jens Meiners ist den Lamborghini Urus gefahren – noch einmal mit der klassischen Motorisierung ohne Hybridantrieb.



