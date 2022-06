Kymco-Roller bis zu zehn Prozent günstiger

Kymco gibt befristet bis zum 15. Juli auf zehn Rollermodelle einen Preisnachlass von bis zu zehn Prozent. So wird der New Downtown 350i im Aktionszeitraum 565 Euro billiger, der X-Citing S 400i bietet 560 Euro Ersparnis. Je nach Modell zwischen 250 Euro und 485 Euro weniger kostender New People S 125i und S 300i, der Agility 300i, der Like II 125i und Like II S sowie der X-Town CT 125i, der New Downton 125i und der Transportroller Agility Carry 125i. Die Preise bewegen sich damit zwischen 2599 Euro und 6789 Euro. (aum)