Lexus und Porsche auf der Milan Design Week

Mit Lexus und Porsche präsentieren sich seit gestern auch zwei Automobilhersteller auf der Milan Design Week (–12.6.). Die Show „Lexus: Sparks of Tomorrow“ (sparks = Funken) zeigt verschiedenste Entwürfe, die sich auf das Markendesign beziehen. Dazu gehört eine beeindruckende Installation des preisgekrönten Architekten und Designers Germane Barnes in Zusammenarbeit mit dem Beleuchtungsstudio Aqua Creations. Außerdem werden die Prototypen der Finalisten des „Lexus Design Award 2022“ sowie Arbeiten von Studenten des Royal College of Art in London gezeigt.

Porsche zeigt ein „botanisches“ Kunstwerk von Ruby Barber (Studio Mary Lennox, Berlin). Die als ein Labyrinth aus wilden Rosen gestaltete Installation „Everywhereness“ soll die Frage nach der Beziehung zwischen Natur, menschlich-geschaffenen Räumen und Technik aufwerfen. Ein Teil der Fußwege ist aus Spiegeln gebaut, zudem sorgen live-gesteuerte Drohnen für surreale Effekte. Teil des Kunstwerks ist auch ein von Rosen gesäumter Porsche 911 von 1972. Zu sehen ist die Installation im Hof des Palazzo Clerici, dem ehemaligen Stadtpalast Mailands. (aum)