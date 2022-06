Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Die vergangene Woche stand im Zeichen der Vorbereitung auf die Plenarsitzung des EU-Parlaments Morgen zur Abstimmung über Emissionsvorschriften für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Bei einem Ja fehlt nur noch die Zustimmung des Rates und wir erleben, wie der Verbrennungsmotor mit falschen Argumenten verboten wird. Die Berichte dazu machen einen großen Teil der mehr als 740.000 Abrufe der vergangenen Woche aus.

Das sind die Top Ten der 356.173 abgerufenen Textdateien:



1. Synthetische Kraftstoffe für weniger als einen Euro

2. Der Hybrid wird kaputtanalysiert“

3. Das Klima hört auf die Physik und nicht auf Brüssel

4. Im Rückspiegel: Der Porsche 911 Carrera RS 2.7

5. BMW lässt den Verbrennern den Vortritt

6. Mercedes-AMG One: Ein präziser Blick auf das Fahrzeug

7. Renault fährt mit Mobilize in die Zukunft der Mobilität

8. Der Land Rover macht Platz für acht

9. 60 Jahre Motoren aus Köln: Ford liefert alles von 40 PS bis V12

10. Vorstellung Lexus RX: Turbo für den Hybrid



386.665 Foto- und Videodateien lieferte unsere Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos schaffte es eines vom Land Rover Defender 130 an die Spitze. Foto der Woche wurde eines vom Toyota GR 86. (aum)