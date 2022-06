Zur Voge 500 DS gibt’s das Kofferset gratis dazu

Passend zur bevorstehenden Urlaubszeit bietet Importeur MSA die Mittelklasse-Reiseenduro Voge 500 DS on Top mit einem kostenlosen dreiteiligen Alu-Kofferset an. Das so genannten Adventure Kit hat eine Wert von 600 Euro und besteht zwei Aluboxen mit je 45 Litern Fassungsvermögen und einem 30-Liter-Alu-Topcase. Das alles gibt es befristet bis zum 15. Juli zum Aktionspreis von 6498 Euro.

Die Voge 500 DS wird von einem 471-Kubik-Reihenzweizylinder angetrieben. Er leistet 47 PS (34,5 kW) und liefert ein maximales Drehmoment von fast 45 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit des Motorrads liegt bei 160 km/h. Mit an Bord sind unter anderem ein Reifendruckkontrollsystem und Smartphone-Konnektivität via Bluetooth. (aum)