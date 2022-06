Skoda holt erneut den Triple-A-Award

Skoda hat nach 2019 in diesem Jahr erneut den „Automobil Award Autohandel“, kurz Triple-A-Award, gewonnen. Mit verdeckten Testkäufen, so genannten Mystery Shoppings, hat das Branchenblatt „Automobilwoche“ dabei die Handelspartner der größten deutschen Volumenmarken geprüft. Skoda war hier die Marke mit der besten Verkäuferbewertung. Das Unternehmen erzielte 70,6 von 100 möglichen Punkten. Die Mitarbeiter überzeugten vor allem bei der Fahrzeugpräsentation und in der Qualität der Produktberatung. Für die Studie wurden insgesamt rund 600 Testkäufe vorgenommen. (aum)