Martin Sander in doppelter Funktion bei Ford

Martin Sander (54) ist zum General Manager Ford Model e in Europa berufen worden. Der ehemalige Audi-Manager tritt außerdem die Nachfolge von Gunnar Herrmann als Vorsitzender der deutschen Geschäftsführung in Köln an. Herrmann war im November vergangenen Jahres in den Aufsichtsrat gewechselt.

Der neue globale Geschäftsbereich Ford Model e wurde Anfang des Jahres geschaffen. Er konzentriert sich auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen sowie von Software und Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge. In Köln wird im nächsten Jahr die Produktion des ersten neuen vollelektrischen Pkw der Marke in Europa beginnen. (aum)