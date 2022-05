In Österreich fällt die Maskenpflicht in Bus und Bahn

Anders als in Deutschland entfällt ab morgen in Österreich die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Nah- und Fernverkehrszügen sowie Bussen der ÖBB und in geschlossenen Bahnhofsbereichen. Ausgenommen von der Regelung ist Wien. Dort ist nach wie vor in öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnhöfen eine FFP2-Maske vorgeschrieben. „Fahrgäste können selbstverständlich weiterhin freiwillig Masken tragen“, so die Österreichischen Bundesbahnen. (aum)