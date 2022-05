Skoda legt Grundstein für neue Firmenzentrale

Skoda hat heute den Grundstein für seine neue Firmenzentrale in Mladá Boleslav gelegt. Der Campus Laurin & Klement entsteht gegenüber dem bisherigen Firmensitz und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 bezogen. Der künftige und nach den beiden Gründervätern benannte Hauptsitz des tschechischen Automobilherstellers wird sich über eine Fläche von insgesamt 44.000 Quadratmetern erstrecken. In vier Gebäudeteilen finden auf fünf Stockwerken bis zu 1700 Mitarbeiter Platz. Die bisherigen Büroarbeitsplätze werden aus elf firmeneigenen und weiteren in Mladá Boleslav angemieteten Flächen im Neubau zusammengelegt.

Neben Büroflächen wird der neue Komplex auch ein 2100 Quadratmeter großes Betriebsrestaurant für 400 Besucher und einen Konferenzbereich beherbergen. Eine Tiefgarage bietet Platz für mehr als 300 Fahrzeuge.



Die CO2-neutrale Energieversorgung der Firmenzentrale stellt Skoda mit dem Umstieg auf Biomasse bis zum Jahr 2025 sicher. Zusätzlich liefert eine Photovoltaikanlage mit 330 Paneelen auf dem Dach des Gebäudes für bis zu 100 Kilowatt zusätzlichen Strom. Sparsame LED-Beleuchtung und Lichtsensoren sowie effiziente Lüftungssysteme senken den Energiebedarf. Außerdem wird Regenwasser aufgefangen und aufbereitet. Es kann unter anderem für die Bewässerung der Grünanlagen auf dem knapp 13.400 Quadratmeter großen Grundstück genutzt werden. (aum)