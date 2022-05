Porsche verleiht „Turbo Awards“ an junge Talente

Nicht wie sonst im Museum in Stuttgart, sondern im Experience Center in Hockenheim hat Porsche in diesem Jahr die „Turbo Awards“ verliehen. Der Sportwagenhersteller zeichnete damit zum siebten Mal im Rahmen seiner Jugendförderung „Turbo für Talente“ Nachwuchsspieler seiner Partnervereine in den Kategorien beste sportliche Entwicklungen, beste schulische Leistungen sowie außergewöhnliches soziales Engagement für außerordentliche Verdienste aus. Sami Khedira, ehemaliger Profifußballer und „Turbo für Talente“-Botschafter, wandte sich in einer Videobotschaft an die insgesamt 21 Preisträger. Neben der Ehrung erlebten die Nachwuchssportler im Porsche Experience Center (PEC) am Hockenheimring ein „Co-Pilot Driving“ auf der Rennstrecke.

Mit der Jugendförderung „Turbo für Talente“ übernimmt Porsche die Partnerschaft für mittlerweile sieben Sportvereine in ganz Deutschland. Neben der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Sport steht die Förderung von sozialen Aspekten wie die Vermittlung von Werten wie Teamgeist, Fairness und Respekt sowie die Entwicklung von Persönlichkeiten im Vordergrund. Gefördert werden die Porsche-Basketball-Akademie MHP Riesen Ludwigsburg, der SC Bietigheim-Bissingen Steelers (Eishockey), die beiden Fußballclubs SV Stuttgarter Kickers und SG Sonnenhof Großaspach sowie RB Leipzig, FC Erzgebirge Aue und der VfL Borussia Mönchengladbach. (aum)