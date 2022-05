Toyota Collection im Zeichen des Sports

Beim nächsten Public Opening der Toyota Collection in Köln dreht sich am Sonnabend, 4. Juni, alles um die schnellen GR-Modelle. Die beiden Buchstaben stehen für Gazoo Racing, die Motorsportabteilung der Marke. Da das Kürzel erst vor drei Jahren mit dem Supra eingeführt wurde, dürfen auch alle anderen Sportwagen von Toyota dabei sein. Den Anfang machte in den 1960er-Jahren der noch in Zusammenarbeit mit Yamaha entwickelte 2000 GT. Es folgten die Celica, der Mittelmotor-Zweisitzer MR2, der Supra, Corolla Coupé 16V und Trueno AE86 sowie der Supersportler Lexus LFA.

Zu sehen gibt es beim „GR Day“ von 10 bis 14 Uhr bei freiem Eintritt unter anderem einen frühen GR Supra, der noch in Camouflage gehüllt ist. Die GR-Historie begann auf dem Nürburgring. Dort entschied Toyota-Präsident Akio Toyota, selbst ein begeisterter Auto- und Rennfahrer, bei einer Testfahrt mit dem Supra (A80), von der nachfolgenden heutigen fünften Supra-Generation (A90) einen GR Supra (A90) mit den Rennsportexperten von Gazoo Racing zu entwickeln. Seitdem werden GR-Modelle in der „Grünen Hölle“ in der Eifel erprobt. Eine besondere Rolle spielt dabei das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, davon erzählen beim Public Opening in der Toyota Collection am Stammsitz der Deutschlandzentrale in der Kölner Toyota-Alle zwei GR Supra GT4. Uwe Kleen, Chef des am Nürburgring beheimateten Rennstalls Ring Racing und langjähriger Motorsportpartner von Toyota, hat die Rennwagen aufgebaut. Eine weitere Attraktion, speziell für Fans von Gran Turismo 7, ist ein Toyota GR Supra, der zum Thementag im Look des Konsolenspiels vorfährt. Weitere Fahrzeuge sind Toyota GT86 CS-Cup, ein GR Yaris und der brandneue GR 86.



Für eine begrenzte Zahl an Besuchern öffnet auch das Motorsportmuseum wieder seine Pforten. Ticktes gibt es über die Internetseite der Toyota Collection. Wer diesmal zu langsam war: Am 2. Juli gibt es im Rahmen des nächsten Public Openings erneut Plätze für Guided Tours durch die sonst verschlossene Motorsportsammlung.



Auch die bei jedem Thementag so beliebten Treffen der Community mit Klassikern und Raritäten vor der Ausstellungshalle werden fortgesetzt, dazu gibt es Snacks von einem Cateringdienst. Aktuelle Informationen über die Toyota Collection Public und Openings gibt es auf facebook.com/ToyotaCollectionDeutschland/ und auf www.toyota-collection.de. Auf der Website ist auch die Anmeldung zum kostenlosen Newsletter möglich, der zusätzlich über Events und neue Exponate auf dem Laufenden hält. (aum)