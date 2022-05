Ducati lädt zum Testride ein

Nach Berlin und Tiefenbach zieht Testride-Karawane von Ducati weiter. Nächste Station der Roadshow ist das Touratech-Travel-Event in Aachen (27.–29.5.). Anschließend stehen das „Open House“ bei SW-Motech in Rauschenberg (10.–12.6.) und das Motorrad- und Openair-Festival in Olsberg (12.–14.8.) auf dem Programm. Die Anmeldung für die Testfahrt mit einem Wunschmodell erfolgt online (www.ducati-testride.de). Das Angebot reicht von der Scrambler über Multistrada und Panigale bis zur Diavel. Die Buchungsmöglichkeit wird jeweils ein paar Tage vor der Veranstaltung freigeschaltet. (aum)