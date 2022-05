B-On: Der Streetscooter ist wieder zurück

Die „letzte Meile“ im Warentransport, sie stellt sich noch lange nicht so dar, wie es sich Politiker wünschen: Sie wird weit überwiegend von konventionellen Last- und Lieferwagen bedient. Einer der Ansätze, das zu ändern, ist der einst von der Deutschen Post angeschobene Streetscooter, der jetzt unter neuer Flagge angeboten wird. Die Post-Tochter wurde Anfang des Jahres vom Investor Odin Automotive übernommen, die jetzt unter B-On firmiert und den Elektrolieferwagen ganzheitlich vermarkten möchte: Dazu gehören Lösungen für Flottenmanagement und Ladeinfrastruktur, um die sich der neue Kooperationspartner Hitachi kümmern soll. „Wir müssen diese Erfahrungen nicht in unserer Firma aufbauen und brauchen auch keine Techniker dafür,“ erläutert Firmenchef Stephan Krause.

Der mittlerweile recht betagte Streetscooter soll weiter verbessert werden, vor allem soll er mehr Reichweite bekommen. Gleichzeitig arbeitet B-On an einer neuen Fahrzeugarchitektur, die dann auch global produziert werden soll – zum Beispiel in den USA, wo das nächste Werk entstehen soll. Das existierende Werk Düren wird übrigens für eine Jahreskapazität von 30.000 Einheiten hochgerüstet. Das würde eine Vervielfachung der Produktion bedeuten.



Der Markt für Elektrofahrzeuge werde bei leichten Nutzfahrzeugen wie dem Streetscooter schneller wachsen als bei Personenwagen, sagt. Denn der Pkw litte noch unter der Herausforderung des Aufladens auf der Straße. Der frühere BMW-Manager ist sich sicher: Die Nutzfahrzeuge kommen zuerst. (aum/jm)



Im Gegensatz zu anderen Start-ups hat B-On mit dem Streetscooter zumindest schon ein fertiges Produkt vorzuweisen – und zwar eines, das sich von anderen Angeboten dadurch absetzen will, dass es laut Eigendarstellung nicht „für Instagram“, sondern für echte Nutzer entwickelt wurde. (Jens Meiners, aum)