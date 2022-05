Goodyear ist startklar für die 24 Stunden

Über 30 der insgesamt 137 Fahrzeuge, die am kommenden Wochenende zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring starten, sind auf Goodyear unterwegs. Der Reifenhersteller zeigt in der Eifel außerdem als exklusiver Ausrüster des Tourenwagen-Weltcups WTCR Flagge. Auch das Einladungsrennen für ein Dutzend über 50 Jahre alte Motorsportstars zur Feier von 50 Jahren M im BMW M2 CS Racing findet auf Goodyear-Gummis statt. Der legendäre Goodyear-Zeppelin wird außerdem am Sonnabend bei den beiden WTCR-Rennen über dem Nürburgring schweben.

40 Teammitglieder von Goodyear werden die Motorsportkunden betreuen. Flaggschiff der Fahrzeugflotte ist der Ferrari 488 GT3 Evo2 der schweizerischen Mannschaft von Octane 126. Im Feld der GT3 Pro-Am sind die Goodyear-Teams Schnitzelalm (Mercedes-AMG GT3), die Equipe Vitesse (Audi R8 LMS Evo 2) und Racing One (Ferrari 488 GT3 Evo1) potenzielle Kandidaten auf den Klassensieg. Doch auch im GT4-Feld ist das Unternehmen aus Hanau stark vertreten und hofft, an den Vorjahreserfolg von Schnitzelalm mit den beiden Aston Martin Vantage AMR von Prosport Racing anknüpfen zu können. (aum)