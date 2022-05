Vorschau: Sportlich, familienfreundlich und langstreckentauglich

Wegen des Feiertags wird die nächste Woche etwas ruhiger. Maserati wird unter dem Namen Cielo den MC20 als Spyder präsentieren. Guido Borck stellt mit dem Toyota GR 86 einen weiteren und vor allem bezahlbareren Sportwagen vor. Die zweite Generation des japanischen Sportcoupés hört nicht mehr auf das Modellkürzel GT, sondern heißt ab sofort GR, was für Toyotas Motorsportabteilung Gazoo Racing steht. Wie sportlich der Viersitzer nun wirklich ist, klärt der Fahrbericht.

Mercedes-Benz hat seinen Kleintransporter Citan zur T-Klasse und neuem Einstiegsmodell in seine Pkw-Welt aufgewertet. Bei einer ersten Probefahrt konnte Frank Wald testen, was den zusammen mit seinem Technikbruder Renault Kangoo entwickelten Hochdachkombi zu einem „Premium-Small-Van“ werden lässt.



Bei Skoda wird das achte von Berufsschülern entworfene Azubi-Car präsentiert. Der Afriq ist ein Rallyefahrzeug auf Basis des Kamiq mit dem Antrieb des Octavia 4x4 und Sitzen aus dem Fabia Rally2. Und auch das Motorrad kommt wieder zu seinem Recht. Aller guten Dinge sind drei: Frei nach diesem Motto schickt Yamaha jetzt die Ténéré 700 World Raid ins Rennen um die Adventure-Krone in der Mittelklasse. Mehr Reichweite, bessere Offroad-Skills, dazu moderne Konnektivität. Ralf Bielefeldt hat das neue Langstrecken-Bike in Andalusien kennengelernt. Von Euro NCAP wird es außerdem neue Crashtestergebnisse geben.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über die neuesten Entwicklungen in der Automobilbranche auf dem Laufenden und behalten auch die Verkehrspolitik sowie neue Mobilitätskonzepte und die Alternativen zur Elektromobilität im Auge. (aum)