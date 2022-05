Porsche gratuliert dem Hockenheimring mit Sondermodell

Anlässlich des 90-jährigen Bestehens des Hockenheimrings stellt Porsche erstmals eine Sonderedition des Taycan vor. Der 440 kW (598 PS) starke GTS „Hockenheimring Edition“ ist in Steingrau mit Akzenten in Bronzit lackiert. Die Innenausstattung in schwarzem Leder hat die Porsche Exclusive Manufaktur mit vielen Elementen individualisiert. An mehreren Stellen weist das Logo „90 Jahre Hockenheimring“ auf den Sonderstatus des Elektro-Sportwagens hin, der rund 170.000 Euro kostet.

Mit Hilfe des in Wagenfabre lackierten Fahrzeugschlüssels können sich Kunden als Besitzer der Sonderedition ausweisen und dürfen dann direkt in das Porsche Experience Center (PEC) fahren, das vor knapp drei Jahren am Hockenheimring eröffnet wurde. Damit verbunden ist auch kostenfreies Laden für zwei Jahre. Kunden können sich zudem über bevorzugtes Parken bei den sogenannten „Frühschicht“-Veranstaltungen des PEC freuen, den monatlichen Fahrzeugtreffen von Markenliebhabern.



Ein Blickfang des Porsche Taycan GTS „Hockenheimring Edition“ sind auch die sowohl in Hoch- als auch in Seidenglanz lackierten 21-Zoll-Felgen im Mission-E-Design. Den Innenraum schmücken Dekorleisten in Holz Paldao offenporig. Der Wählhebel, die Getränkehalter und die Luftausströmer oberhalb der Mittelkonsole sowie die seitlichen Luftausströmer auf Fahrer- und Beifahrerseite sind in Bronzit lackiert. Das GT-Multifunktions-Sportlenkrad wurde mit Zierblenden in Bronzit sowie Ziernähten und einer 12-Uhr-Markierung in Islandgrün aufgewertet. Die Fußmatten sind ebenfalls mit einem Ledereinleger und Ziernähten in Islandgrün veredelt. (aum)