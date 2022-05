Über 13.000 Ducatisti auf den Straßen dieser Welt

Der Erfolg der Premiere hat den Hersteller vermutlich selbst überrascht. Und so wird es nicht bei dem einen Mal bleiben. Unter dem Hashtag #WeRideAsOne waren Ducati-Fans in aller Welt zum Treffen und gemeinsamen Ausfahrt aufgerufen. Organisiert wurden die Veranstaltungen von 224 Händlern in über 40 Ländern mit Unterstützung von 120 Ducati-Clubs. Gezählt wurden auf den Straßen von Paris, Florenz, Miami, Neu-Delhi, Rom, Rio de Janeiro, Sydney, Valencia, New York, Kuala Lumpur, Dubai, Singapur, Seoul, Hangzhou, Bangkok und Ingolstadt sowie natürlich Bologna mehr als 13.000 Ducatisti.

Der große Zuspruch hat Ducati dazu bewogen, die Veranstaltung fest in den Kalender aufzunehmen. Jeden ersten Sonnabend im Mai soll „#WeRideAsOne“ nun jährlich rund um den Globus stattfinden. Vom 22. bis 24. Juli steht aber erst einmal die World Ducati Week (WDW) an der Rennstrecke in Misano auf dem Programm. Tickets gibt es über die Ducati-Webseite. (aum)