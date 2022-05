Audi spielt Apple Music

Audi integriert Apple Music in das MMI-Infotainmentsystem ausgewählter Modelle. Kunden können dabei via Datenverbindung direkt auf ihren persönlichen Streaming-Account zugreifen. Nach der Verknüpfung eines aktiven Abonnements mit dem Fahrzeug haben die Nutzer Zugriff auf die komplette Musikbibliothek von Apple mit über 90 Millionen Songs und Zehntausenden von Playlists, darunter Hunderte von New-Mood- und Activity-Playlists, personalisierte Mixes und Genre-Sender.

Die Integration von Apple Music erfolgt in Europa, Nordamerika und Japan in fast allen Fahrzeugen der Marke ab Modelljahr 2022. Bei bereits ausgelieferten Modellen ist die per Over-the-Air-Update möglich.

Zur Aktivierung von Apple Music öffnen Kunden die App im Infotainmentsystem ihres Audi und melden sich mit ihrer Apple-ID an. Mit einem auf das Smartphone gesendetem Bestätigungcode wird die Einrichtung dann abgeschlossen. Die Abrechnung der anfallenden Mobilfunkkosten für das Datenstreaming erfolgt über ein Datenvolumen bei der Cubic-Telekom. Die ersten drei Gigabyte sind kostenlos. (aum)