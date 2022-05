Toyota geht mit den Basketball-Frauen in die Verlängerung

Toyota wird auch in den nächsten Jahren den Basketball der Frauen in Deutschland unterstützten. Neben umfangreichen Werbeaktionen im Umfeld aller Spiele der beiden höchsten deutschen Spielklassen steht die Förderung der Attraktivität des Damenbasketballs sowie die individuelle Unterstützung von Bundesligisten und Spielerinnen mit speziellen Mobilitätsdienstleistungen im Vordergrund. Als Zeichen der seit zwei Jahren bestehenden Partnerschaft bleiben die bisherigen Bezeichnungen „Toyota 1. Damen Basketball Bundesliga“ („Toyota 1. DBBL“) und „Toyota 2. Damen Basketball Bundesliga“ („Toyota 2. DBBL“) bis mindestens zum Ende der Saison 2023/24 bestehen.

Der Spielbetrieb der Toyota DBBL gliedert sich in drei Ligen. In der höchsten deutschen Spielklasse (Toyota 1. DBBL) spielen die zwölf besten bundesweiten Teams. Die zweithöchste Spielklasse (Toyota 2. DBBL) ist in eine Nord- und eine Südgruppe mit jeweils zwölf Mannschaften unterteilt. Die neue Spielsaison 2022/2023 startet im September. (aum)