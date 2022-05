Triumph greift zu Orange und Schwarz

Es gehört zum guten Ton, dass die Motorradhersteller alle Jahre wieder neue Farben für ihre Modelle präsentieren. Triumph setzt beim ab sofort bestellbaren 2023er-Jahrgang vor allem auf Orange und Schwarz. Die Speed Triple 1200 RS bekommt Matt Baja Orange spendiert, das die Trident 660 noch mit Matt Storm Grey kombiniert. Die Street Triple R und RS fahren zur neuen Saison auf Wunsch in Matt Carbon Black bzw. Carbon Black vor.

Die Rocket 3 übernimmt die von anderen Modellen bekannte Lackierung in Saphire Black, das die GT alternativ auch noch in einer Variante zusammen mit Carnival Red trägt. Die R bekommt als weitere neue Farbe Matt Silver Ice. Die Tiger 900 GT tritt künftig auch in Caspian Blue & Matt Graphite auf, während sich die Rally passend zum Namen im Farbton Sandstorm präsentiert. (aum)