Polis Mobility 2022: Ford ist dreifach präsent

In den Mittelpunkt seines Messeauftritts auf der „polisMobility“ in Köln (–21.5.) stellt Ford sein neues Angebot für Gewerbekunden. Die digitale Plattform „Ford Pro“ bietet Flottenkunden Lösungen, um Standzeiten ihrer Fahrzeuge zu verringern und die Betriebskosten zu senken. Auf dem Stand in Halle 1.1 stellt der Automobilhersteller anhand des neuen E-Transit und des Mustang Mach-E die neuen Software-Lösungen vor. In regelmäßigen Abständen finden auf dem Stand auch Augmented-Reality-Vorführungen statt, die das Konzept von Ford Pro veranschaulichen.

Darüber hinaus besteht für Flottenkunden heute und morgen die Möglichkeit, im Rahmen des „Firmenauto Test Drive 2022“ beide Fahrzeuge auf dem Messegelände zu fahren. Am 20. und 21. Mai steht der E-Transit auch an der Testdrive-Area der Polis Mobility für Testfahrten zur Verfügung.



Einen gänzlich anderen Bereich bildet Ford mit seiner Kampagne „Share the Road“ ab, eine Aktion, mit der der Kölner Automobilhersteller das Verständnis zwischen Auto- und Radfahrern im Straßenverkehr verbessern möchte. Im Rahmen des City Hub können Messebesucher am innerstädtischen Hohenzollernring vom 18. bis 21. Mai jeweils zwischen 14 und 20 Uhr an zwei Modulen typische Gefahrensituationen zwischen Auto- und Radfahrern in praktischen Übungen erleben. Begleitet von einem professionellen Trainerteam bietet Ford an vier Fahrrädern die Möglichkeit, sich mittels einer VR-Brille in die Rolle des jeweils anderen Verkehrsteilnehmers zu versetzen.



Außerdem präsentiert sich auf der Messe die von der gemeinnützigen Ford Stiftung Ford Fund unterstützte Smart Mobility Challenge (SMC) der Technischen Hochschule Köln. Bei dem Ideenwettbewerb können sich interdisziplinäre Studententeams um Projektbudgets von bis zu 12.500 Euro bewerben, um kreative Ideen für die Probleme städtischer Mobilität umzusetzen. (aum)