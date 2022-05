Renault hat wieder einen Direktor Kommunikation

Hajar Kayali übernimmt am 1. Juni 2022 die Direktion Kommunikation der Renault Deutschland AG. Sie berichtet direkt an Markus Siebrecht, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG, die sich in Deutschland und als Marke auch global neu aufstellen will. Kajali folgt in dieser Position auf Martin Zimmermann, der die Renault Deutschland AG bereits zum Ende Januar verlassen hatte.

Hajar Kayali studierte Journalismus und Kommunikationsmanagement mit Abschluss Master of Arts an der Westfälischen Hochschule. Bei der damaligen Peugeot Citroën Deutschland GmbH wirkte sie im Bereich Change Communications mit und verantwortete darüber hinaus die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die französische Premium-Marke DS Automobiles. 2019 wechselte die gebürtige Tönisvorsterin zum Importeur Nissan, wo sie aktuell die Unternehmens- und Mitarbeiter-Kommunikation leitet. (aum)