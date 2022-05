Mit Louis zur IDM

Louis unterstützt in diesem Jahr die Internationale Motorradmeisterschaft. Von dem Sponsoring sollen vor allem die Nachwuchsfahrer in der Motorradrennserie profitieren. Fünf IDM-Fans haben die Chance auf jeweils zwei Freikarten für eines der fünf Rennwochenende nach Wahl. Auch das Parkticket ist mit dabei. Einzige Anforderung ist eine E-Mail an presse@louis.de mit dem Betreff „IDM-Freikarten“. Die Teilnahmemöglichkeit besteht bis einschließlich 31. Mai. Danach werden die fünf Gewinner ausgelost.

Die IDM-Saison startet vom 24. bis 26. Juni in Most in Tschechien. Danach folgen Schleiz (22.-24.7.), Assen in den Niederlanden (12.-14.8.), der Red-Bull-Ring in Österreich (2.-4.9.) und Hockenheim (23.-25.9.). (aum)