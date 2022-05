Der „Lexus Design Award 2022“ geht an Poh Yun Ru

Poh Yun Ru hat den diesjährigen „Lexus Design Award“ gewonnen. Die Produktdesignerin aus Singapur hat ein Werkzeug entwickelt, das an Demenz leidende Senioren dabei anleitet, vertraute Gesten nachzuspielen. Die mit dem „Rewind“ ausgeführten Hand- und Armbewegungen werden dann als audiovisuelle Aktion auf einem gekoppelten Bildschirm wiedergegeben. So sollen Erinnerungen geweckt werden. Der Siegerentwurf sowie die Ideen der übrigen fünf Finalisten werden Anfang Juni im Rahmen der „Milan Design Week“ in Mailand ausgestellt. (aum)