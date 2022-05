Porsche zeigt die Zukunft des GT-Kundensports

Mit den technologischen Komponenten der Studie Mission R hat Porsche den Versuchsträger 718 Cayman GT4 e-Performance entwickelt. Er dient als Ausgangspunkt für ein vollelektrisches GT-Kundensportauto. Wie der Mission R nutzt der allradgetriebene Rennwagen das Chassis des 718 GT4. Kurzfristig sind mit den an Vorder- und Hinterachse eingebauten beiden Elektomotoren bis zu 800 kW (1088 PS) Spitzenleistung möglich. Im simulierten Rennbetrieb stehen 450 kW (612 PS) für 30 Minuten dauerhaft bereit. Das entspricht der Dauer eines Carrera-Cup-Rennens. Bei der Performance orientieren sich die Ingenieure am 911 GT3 Cup.

Der e-Performance ist üppige 14 Zentimeter breiter als ein 718 Cayman GT4 Clubsport. Rund 6000 Teile wurden neu konstruiert. Die Karosserie besteht unter anderem aus Naturfaser-Verbundwerkstoffen. Die weiter ausgestellten Kotflügel schaffen Raum für breitere Reifen, die einen besonders hohen Anteil erneuerbarer Materialien aufweisen.



Seine Premiere feiert der Porsche 718 Cayman GT4 e-Performance beim Goodwood Festival of Speed, das vom 23. bis 26. Juni 2022 wieder in England stattfindet. Anschließend werden die beiden Versuchsfahrzeuge in verschiedenen europäischen Ländern präsentiert, bevor es Anfang 2023 nach Nordamerika geht. Den Abschluss bildet der Asien-Pazifikraum. Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie „Race2zero“ des Projektes erfolgt der Transport ausschließlich per Schiff, Bahn und Lkw. (aum)