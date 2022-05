Porsche stärkt seine Präsenz in Norwegen

Porsche wird sich in Zulunft noch stärker in Norwegen engagieren, dem führenden europäischen Markt für Elektroautos. Der Sportwagenhersteller wird ein Joint Venture mit dem langjährigen Importeur Autozentrum Sport AS gründen. Die Geschäfte wird Michael Hiller führen. Der 47-Jährige ist seit zehn jahren bei Porsche und war zuletzt Area Director für Nahost, Afrika, Indien, Lateinamerika und Brasilien.

Porsche hat im vergangenen Jahr mehr als 1700 elektrische Taycan in Norwegen ausgeliefert. In 2019 lag der Absatz der Marke über alle Modelle hinweg noch bei rund 600 Einheiten. Im Land gibt es derzeit zehn Porsche-Zentren, zwei städtische Markenrepräsentanzen und ein Classic Center, das sich dem Vertrieb und der Wartung von Old- und Youngtimern widmet.



Das geplante Gemeinschaftsunternehmen steht noch unter den Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. (aum)