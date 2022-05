Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Das war eine Woche zum Staunen: Viel Stoff für e-Petrolheads und interessante Widersprüche: Der BMW-CEO bekennt sich zum Verbrenner und gleichzeitig zur Elektromobilität – so wie das Geschäft es befiehlt; der VW-Chef kennt keine Verbrenner mehr, obwohl seine Produktionshallen voll davon sind. Da erfreuen sich unsere Leser und Nutzer lieber an guten, schnellen und auch an bildschönen und teuren alten Autos, Elektromobile nicht ausgenommen.

Die Top Ten der 449.994 Texte aus dem Auto-Medienportal:



1. Fahrbericht Mazda CX-60: Schwergewicht mit kleinem Durst und großer Überraschung

2. Fahrbericht VW ID 5 GTX: Hardware mau, Software wow

3. Praxistest Opel Rocks-e: Don’t call me Baby

4. VW-Chefdesigner überrascht mit drei neuen Entwürfen

5. Auktion in Monte Carlo: Legendäre Rennwagen und andere Raritäten

6. Fahrbericht Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: Hier geht es um die Leistung

7. Opel Manta GSe Elektro-Mod: Gelungenes Marketing

8. Fahrbericht Ford F-150 Lightning: Der Gamechanger

9. Fahrbericht Alfa Romeo Tonale: Elegantes SUV mit hohem Anspruch

10. Fahrbericht Can-Am Spyder/ Ryker: Mehr als nur frische Farben für die flotten Dreier



275.249 Foto- und Videodateien hat unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an Leser unserer Portale und an Redaktionen zu Weiterverarbeitung ausgeliefert. Bei den Fotos lag der Opel Rocks-e vorn, bei den Videos eines vom Range Rover Sport. (aum)