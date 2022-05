Arbeitet der VW-Konzern an einer neuen Marke?

Es wäre eine Sensation: Volkswagen arbeitet möglicherweise an der Rückkehr der in den 80er-Jahren vom Markt verschwundenen Modelle des Typs Scout. So hießen einst die unter der Marke International Harvester entwickelten und hergestellten Gelände- und Pritschenwagen, die als ausgesprochen robust galten und heute eine wachsende Liebhabergemeinde erfreuen.

Diese technische Basis war damals gut genug, um von den Schweizer Karossiers Felber und Monteverdi als Grundlage hochpreisiger Luxus-Off-Roader verwendet zu werden. Mit dem großen Travelall bot International überdies einen Vorläufer der aktuellen Oberklasse-SUV feil.



Die Gerüchte werden durch Skizzen genährt, die Konzern-Designchef Klaus Zyciora auf seinem Instagram-Konto zeigt. Die Marke Scout könnte den Wolfsburger Konzern mit anspruchsvollen Produkten und Elektrifizierung in direkter Konkurrenz zum GMC Hummer EV und zu einem kommenden Mercedes-Benz EQG positionieren. Der Marktstart dürfte dann in den USA erfolgen. (aum/jm)