Vinfast startet bei 43.600 Euro

Lange Zeit hielt sich Vinfast, der Auto-Ableger von Vietnams größtem Konzern Vingroup, bedeckt. Nun gab der Hersteller die Spezifika und Preise seiner E-SUV VF 8 und VF 9, die in der zweiten Jahreshälfte 2022 in den Verkauf gehen sollen, bekannt. Beide Modelle sind jeweils in den Ausstattungsvarianten Eco und Plus erhältlich und haben zwei Batteriegrößen zur Auswahl.

Den mittelgroßen, fünfsitzigen VF 8 gibt es mit der 82 kWh großen Batterie in Europa ab 43.600 Euro. Für die Version mit 87,7 kWh ruft Vinfast 300 Euro mehr auf. In der luxuriöseren Ausstattungsreihe Plus sind es jeweils 50.500 Euro beziehungsweise 50.800 Euro.



Für den gehobeneren, siebensitzigen VF 9, stehen ebenfalls zwei Batterien zur Verfügung – mit 92 und 123 kWh Kapazität. Die Version Eco kostet damit 58.200 oder 58.650 Euro. Für die Topausstattung Plus sind es 63.150 bzw. 63.600 Euro (jeweils vor Abzug der Elektroprämie).



Der Elektromotor des VF 8 leistet beim Eco 260 kW (353 PS) und bringt 500 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße, beim Plus Variante sind es 300 kW (408 PS) und 620 Nm. Die beiden Varianten des VF 9 nutzen den gleichen Motor wie der VF 8 Plus. Die Reichweiten sollen beim VF 8 bei bis zu 471 Kilometern liegen, der VF 9 soll fast 600 Kilometer schaffen.



Vinfast bietet seinen Kunden eine zehnjährige Garantie. Dabei wird die Batterie kostenlos ausgetauscht, wenn die Kapazität unter 70 Prozent sinkt. Um dies zu gewährleisten, greift Vinfast auf das System der Batteriemiete zurück, das in zwei Modellen angeboten wird. So zahlen Kunden einen monatlichen Betrag von 120 Euro beim VF 8 und 150 Euro für den VF 9 im Tarif „Fixed“ für unbegrenzte Kilometer. Für Kunden, die weniger als 500 Kilometer pro Monat unterwegs sind, wird das Modell „Flexible“ angeboten. Ab 2024 plant der Hersteller dann auch die Möglichkeit, die Batteriekosten im Kaufpreis einzubeziehen.



Zurzeit wirbt Vinfast Kunden mit dem „VinFirst-Pionierprogramm“. Vorbesteller erhalten neben einem Rabatt auf den Kaufpreis ein Smart-Driving-Paket, einen Urlaub in Vietnam sowie einen Baum, der im Namen des Kunden gepflanzt wird. (aum/av)