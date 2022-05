Skoda geht wieder aufs Eis

Skoda ist auch in diesem Jahr wieder offizieller Hauptsponsor der Eishockey-Weltmeisterschaft. Das Unternehmen stellt den Organisatoren eine Flotte von 45 Fahrzeugen zur Verfügung, darunter entsprechend beklebte Enyaq iV, Superb iV und Enyaq Coupé RS iV. In diesem Jahr findet das Turnier vom 13. bis zum 29. Mai in den finnischen Städten Helsinki und Tampere statt. Skoda wird während der Partien mit dem Markenlogo im Mittelkreis des Spielfeldes sowie an den Banden und weiteren Orten in den Arenen präsent sein. Zudem ist der Autohersteller exklusiver Partner der „2022 IIHF“-App mit Hintergrundberichten, Statistiken und Liveticker mit Toralarm. Außerdem gibt es ein Tippspiel über den Ausgang der Partien.

Die Partnerschaft zwischen Skoda und der International Ice Hockey Federation (IIHF) geht damit ins 30. Jahr. 2017 wurde das Engagement des tschechischen Automobilherstellers als Guinness-Weltrekord für das längste Hauptsponsoring in der Geschichte von Sport-Weltmeisterschaften anerkannt. (aum)