Noch ein Wechsel von Scania zu Mercedes-Benz

Stina Fagerman (40) übernimmt bei Daimler Truck die Leitung der Bereiche Marketing, Vertrieb und Services der Mercedes-Benz-Lkw-Sparte. Sie war zuletzt Geschäftsführerin und Vorstandmitglied von Scania Siam in Thailand.

Stina Fagerman begann ihre Karriere 2007 als Trainee bei Scania, nachdem sie einen Master of Science in Wirtschaftsingenieurwesen und Management an der Chalmers University of Technology in Göteborg erworben hatte. In den folgenden Jahren verantwortete Fagerman verschiedene Führungspositionen innerhalb der Vertriebsorganisation von Scania. Vor ihrem Einsatz in Thailand war die Schwedin seit 2015 Sales Director Trucks & Buses und Mitglied des Executive Management Teams von Scania in der Schweiz.



Erst Anfang vergangen Jahres war mit der neuen Lkw-Chefin Karin Rådström ebenfalls eine schwedische Managerin von Scania zu Mercedes gewechselt. (aum)