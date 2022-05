Messepremiere für den Skoda Enyaq Coupé RS iV

Seine Messepremiere in Deutschland wird der Skoda Enyaq Coupé RS iV auf der internationalen Fachmesse „Power2Drive“ (11.–13.5.) in München haben. Zwei Elektromotoren sorgen für eine Leistung von 220 kW (299 PS) und ein maximales Drehmoment von 460 Newtonmetern. Damit sprintet der Skoda in 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h abgeregelt. Das Sportfahrwerk legt die Schrägheck-Limousine vorne um 15 Millimeter und hinten um zehn Millimeter tiefer.

Zu sehen ist der Enyaq Coupé RS iV auf dem Ausstellungsstand B650 von Skoda in Halle 6. Daneben präsentiert die Marke den Enyaq iV 80 mit 150 kW (204 PS) und einer Reichweite von bis zu 529 Kilometern (je nach Batteriegröße). Zwei Exemplare stehen für Probefahrten bereit.



Während des dreitägigen Programms informieren im zudem Experten unter anderem über unterschiedliche Ladeinfrastrukturen, die Elektrifizierung von Flotten und den Fuhrpark der Zukunft. Auch Skoda beteiligt sich mit einem Beitrag: Stephan Denzer, Produktmanager Enyaq und alternative Antriebskonzepte bei Skoda Deutschland, gibt Einblicke in die Elektromobilität der Marke. (aum)