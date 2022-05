Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Auch die Mobilität steckt in einer Zeitenwende. Das zeigt sich sogar beim Blick auf die Top Ten der Woche bei unseren Medien. Die Mischung ist bunt. Und dennoch bildet sich ein Schwerpunkt: Der Bundeskanzler sucht in Japan Anschluss an die dortige Wasserstoffwirtschaft, ein weiterer Manager nennt Wasserstoff eine Alternative und Toyota liefert Brennstoffzellen an Daimler. Alles fließt, vielleicht bald auch der Wasserstoff, wenn es gelingt, das Gas in Containern oder normalen Tankern zu transportieren. Die Chancen sind nicht schlecht; die Japaner arbeiten schon länger daran.

Von den 346.958 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Fahrbericht Mazda CX-60: Schwergewicht mit kleinem Durst und großer Überraschung

2. Caravaning-Marktindex: Eintrübung befürchtet

3. Historie und Histörchen (97): Versuch einer Wiederbelebung

4. Ford E-Transit und Ford Pro: Start in die elektrische Zukunft

5. Wortklauberei (27): Aus Dreck wird Gold

6. Kommentar: Geht es nicht eine Nummer kleiner, Herr Resch?

7. VW zeigt den Weg vom Bulli zum Buzz

8. Bundeskanzler Olaf Scholz: Wasserstoff ist das neue Gas

9. Interview mit Lexus-Europachef Pascal Ruch: Wasserstoff ist eine Alternative

10. Toyota beliefert Daimler mit Brennstoffzelle



426.150 Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche von unserem Server als Downloads an unser Leser und die Abnehmer in den Redaktionen ausgeliefert. Bei den Videos lag eines vom Mazda CX-60 ganz vorn, bei den Fotos eines vom BMW M135i x-Drive. (aum)