Traton Group startet mit großem Auftragseingang

Die Traton Group hat im ersten Quartal 2022 dank eines starkes Service-Geschäfts und des Markteintritts in Nordamerika ein solides Ergebnis erzielt. Der Auftragseingang legte 17 Prozent zu auf 95.600 Fahrzeuge. Der Absatz erreichte trotz Lieferengpässen und der Folgen des Kriegs in der Ukraine mit 67.00 Fahrzeuge einen Zuwachs von zwölf Prozent. Der Umsatz legte um 30 Prozent auf 8,5 Mrd Euro zu.

Das Operative Ergebnis der Traton Group lag mit 355 Mio. Euro um 200 Mio. Euro über Vorjahresniveau. Im Vorjahresquartal fielen Aufwendungen für die Neuaufstellung von MAN Truck & Bus in Höhe von 362 Mio. Euro an. Das bereinigte Operative Ergebnis lag mit 402 Mio. Euro um 114 Mio. Euro unter Vorjahresniveau.



Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Traton Group nun für alle Fahrzeuge (inklusive MAN TGE) einen starken Absatzanstieg, für den Umsatz einen sehr starken Anstieg. Die bereinigte Operative Rendite wird zwischen 5,0 und 6,0 Prozent prognostiziert. In dieser Prognose enthalten sind Ergebniseffekte aus der Navistar-Kaufpreisallokation. Es besteht deswegen unverändert die Risiken aus dem Ukraine-Krieg und möglichen Störungen in den Lieferketten. (aum)