Imelda Labbé leitet Vertrieb und Marketing von VW

Imelda Labbé (54) wird zum 1. Juli 2022 neue Vertriebs- und Marketingchefin von Volkswagen Pkw. Sie folgt auf Klaus Zellmer, der als Vorstandsvorsitzender zu Skoda geht.

Imelda Labbé ist derzeit Sprecherin der Geschäftsführung der Volkswagen Originalteile Logistik GmbH (OTLG). Sie war von 1986 bis 2013 in internationalen Führungspositionen bei Opel und General Motors tätig, unter anderem als Qualitätschefin im Opel-Werk Antwerpen und als Vertriebschefin für Deutschland. 2013 wechselte die Diplom-Betriebswirtin als Sprecherin in die Geschäftsführung von Skoda Deutschland. Im Sommer 2016 übernahm sie die globale Leitung After Sales des Volkswagen-Konzerns und verantwortete zuletzt das Business Development der Volkswagen AG. Seit März 2022 ist Labbé, die einen Master of Science in Management der Stanford University hat, in ihrer jetzigen Position tätig. (aum)