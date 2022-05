Die Ducati Multistrada V4 in den Alpen kennenlernen

Für Interessenten der Multistrada V4 bietet Ducati an sechs Terminen zwischen Mitte Mai und Anfang Juli eine Alpen-Testfahrt mit Instruktoren an. Los geht es mit der technischen Einweisung, um die Details des Motorrads und der Strecke kennenzulernen. Bei der Hälfte der Strecke und am Ende können die Fahrerlebnisse ausgetauscht werden.

Ducati hat für die sechs Termine der „Multistrada Tour – Alpen Edition“ die berühmtesten Orte der italienischen Alpen ausgewählt: Sestrière (Piemont), Ponte di Legno (Lombardei), Bormio (Lombardei), La Thuile (Aostatal), Cortina d'Ampezzo (Venetien) und Canazei (Trentino-Südtirol). Die Buchung ist kostenlos und erfolgt über den entsprechenden Bereich der Website Ducati.com.



Die Multistrada V4 war das erste Motorrad der Welt mit adaptiven Geschwindigkeitsregelung und Toter-Winkel-Warner. Zum neuen Modelljahr gibt es unter anderem eine neue halbautomatische Funktion der elektronischen Federung, die die Höhe des Motorrads im Stand und bei niedrigeren Geschwindigkeiten absenkt. Im Zubehör ist außerdem ein Tieferlegungs-Kit erhältlich, dass die Bodenfreiheit um zwei Zentimeter und die Sitzhöhe auf 79 Zentimeter reduziert. (aum)