HUK-Coburg vermittelt CO2-Bonus

Ab sofort vermittelt auch die HUK-Coburg Besitzern eines Elektroautos einen CO2-Bonus: Wer die von der Bundesregierung festgelegte Treibhausgasminderungsquote für sein rein elektrisch angetriebenes Auto, kurz THG-Quote, über den Versicherer verkauft, erhält für dieses Jahr 350 Euro. Dieser Service ist unabhängig von einem Versicherungsvertrag und steht auch Nicht-Kunden offen.

„Als Deutschlands größter Kfz-Versicherer bringen wir nach unserem Telematik-Tarif Eco Drive nun eine weitere nachhaltige Service-Komponente in unserem stark wachsenden E-Auto-Segment auf den Markt“, erklärt Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-Coburg.



Die HUK-Coburg hat aktuell rund 130.000 batterielektrische Autos in ihrem Vertragsbestand. Der fränkische Versicherer zählt damit zu den größten Anbietern von E-Autoversicherungen. Aktuell erhalten Versicherungskunden einen Nachlass von zehn Prozent beim Abschluss einer Kfz-Versicherung für ein reines Elektroauto. Darüber hinaus gibt es erweiterte Leistungen im Schadenfall und Rabatte bei Wallboxen.



Interessenten zum Verkauf der THG-Quote registrieren sich auf der Seite www.thg.huk-mobilitaet.de und laden ihren Fahrzeugschein hoch. Nach erfolgreicher Prüfung durch das Umweltbundesamt erfolgt die Auszahlung. Die Quote kann jedes Jahr neu verkauft werden. (aum)