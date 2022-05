Der Aufbau des Sevic V500e kann schnell gewechselt werden

Sevic, Hersteller für Elektrokompakttransporter mit Sitz in Bochum und Produktion in Bulgarien, startet in Deutschland mit dem Verkauf seines V500e. Die Besonderheit des 3,70 Meter langen Fahrzeugs ist das Wechselsystem für den Aufbau, mit dem zum Beispiel der Transportkoffer einfach gegen eine Pritsche ausgetauscht werden kann. Den bis zu 80 km/h schnellen Sevic gibt es mit drei verschiedenen Batteriegrößen für Reichweiten zwischen 120 und 300 Kilometern.

Die Preise starten bei 24.900 Euro netto. Dazu kommen der gewünschte Aufbau und Überführungskosten. Käufer des Einführungsmodells „Launch Edition“ erhalten ohne Aufpreis zusätzlich unter anderem einen 9,9-kW-Wechselstromschnelllader, Rückfahrkamera und Klimaanlage, das Multimediapaket mit Freisprecheinrichtung und Sitze aus veganem Leder. (aum)