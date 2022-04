Vorschau: Ein Interview und jede Menge Stromer

In der kommenden Woche blicken wir auf die elektrische Zukunft von Lexus. Walther Wuttke, Geschäftsführer der Autoren-Union Mobilität, traf sich zum Gespräch mit Europachef Pascal Ruch. VW weitet derweil seine E-Palette aus und bringt mit dem ID 5 die „Coupé“-Version des ID 4. Sie ist auch als besonders dynamischer GTX zu haben. Unser Autor Frank Wald hat eine erste Ausfahrt unternommen.

Elektrisch weiter geht es auch bei Genesis. Nach den ersten vier Modellen mit Verbrennungsmotor bringt die Nobelmarke von Kia nun ihr erstes Elektroauto. Wir sind bei der Präsentation des GV60 dabei.



Mit dem CX-60 stellt Mazda seinen ersten Plug-in-Hybrid vor. Er hat eine Systemleistung von 327 PS. Hans-Robert Richarz stellt den Neuling vor. Von ganz anderem Format ist der Opel Rocks-e. Das Kleinfahrzeug soll mit 45 km/ Spitze und 70 Kilometern Reichweite elektrische Basismobilität liefern. Und er darf mit dem Moped-Führerschein AM auch von 15-Jährigen gefahren werden. Unser Mitarbeiter Michael Kirchberger hat sich hinter das Steuer gesetzt.



Große Nachfrage, wenig Ware, höhere Preise und neue Kundenerwartungen – auch der Caravaning-Handel bekommt die Auswirkungen von Covid, Halbleiter-Krise und Ukraine-Krieg zu spüren. Wir stellen eine Studie vor, die die Stimmung auf dem Markt ist untersucht hat.



Wie von uns gewohnt liefern wir für Sie auch in der nächsten Woche wieder tagesaktuell Meldungen rund um (fast) alles, was Räder hat. Außerdem behalten wir die jüngsten Entwicklungen in der Verkehrspolitik im Blick. (aum)