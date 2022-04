Public Opening im Zeichen von Hybrid und Elektro

Die Toyota Collection am Sitz der Deutschlandzentrale in Köln lädt am 7. Mai wieder bei freiem Eintritt zum Public Opening ein. Von zehn bis 14 Uhr stehen dieses Mal die umweltfreundlichen Fahrzeuge im Mittelpunkt – vom 1997 in Japan eingeführten Hybrid-Pionier Prius bis zum aktuellen Brennstoffzellenauto Mirai.

Gezeigt werden mehrere Generation des Prius, darunter ein früher Vorserien-Prototyps, aber ein Showcar des siegreichen Le-Mans-Rennwagens Toyota TS050 Hybrid. Schnittmodelle erklären den Hybridantrieb und zeigen die Wasserstofftechnik des Mirai, die auch in weiteren Exponaten wie einem Linienbus und einem Gabelstapler eingesetzt wird. Aufsehen dürfte der dreirädrige und vollelektrische Toyota i-Road mit Neigetechnik erregen. Der Autohersteller bietet für die Mikromobilität aber beispielsweise auch ein Cargo-Bike an, das ebenfalls beim Public Opening ausgestellt wird. Ganz frisch und noch gar nicht auf dem Markt wird auch der bZ4X präsentiert, das erste eigenständige Elektroauto der Marke.



Das Angebot eines Cateringdienstes und die Möglichkeit für 60 vorangemeldete Besucher, auch die Motorsportsammlung zu besuchen, runden das Programm ab (www.toyota-collection.de). Erfahrungsgemäß versammeln sich auf dem Parkplatz auch jede Menge Fahrzeuge der Marke. Zudem bietet Toyota noch vier Mitfahrplätze für den Classic-Korso zum Auftakt des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring am 28. Mai an. Interessenten können sich bei der E-Mail-Adresse toyotacollection@welfare.de melden. (aum)