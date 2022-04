Die Cupra City Garage in München wird zur Galerie

Die Cupra City Garage in München ist bis zum 10. Mai auch Schauplatz einer Kunstausstellung. Gemeinsam mit der benachbarten Galerie Lumas zeigt der Autohersteller unter dem Motto „The Impulse of Art“ Arbeiten von Gavin Evans und Beatrice Hug.

Zu den Porträts und Bildern des britischen Fotografen Gavin Evans gehören zum Beispiel Aufnahmen von David Bowie, die für das „Time Out Magazine“ in London entstanden. Das Besondere an den Werken ist die Lentikulartechnik. Je nachdem, wo sich der Betrachter im Raum befindet, offenbart sich ein anderes Motiv. Durch den vertikalen Linsenverlauf entsteht ein faszinierender Flipp-Effekt: Der Musiker erscheint je nach Blickwinkel in drei verschiedenen Posen.



Beatrice Hug studierte Malerei, Photographie und Illustration und arbeitete bereits für die „Vogue“ und „Elle“. Die Fotokünstlerin beschäftigt sich in ihren Werken mit Realitätswahrnehmungen, die sich unter anderem durch die bewusste Verwendung von Unschärfen auszeichnen. Auch sie arbeitet mit der Lentikulartechnik. (aum)