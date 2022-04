Riese & Müller führt Urban Line ein

Mit der Uran Line führt Riese & Müller im Sommer eine neue Pedelec-Produktlinie speziell für die Stadt ein. Die ersten beiden Modelle sind das UBN Five mit klassischem Herrenrahmen und das UBN Seven mit abgesenktem Oberrohr. Die elektrische Unterstützung der 18 Kilogramm leichten E-Bikes Antriebssystem Ride 60 von Fazua mit 60 Newtonmeter und 430 Wh Akkuleistung. Eine LED-Anzeige im oberen Rahmenrohr zeigt den Ladezustand und die per Ring Control am Lenker gewählte Fahrstufe an. Für weitere Informationen dient als Bordcomputer das Smartphone. Die entsprechende Schnittstelle samt USB-C-Anschluss ist am Vorbau bereits vorhanden.

Die Modelle der Urban Line sind in den Ausstattungsvarianten Touring (elf Gänge) und Silent (acht Gänge) sowie als Singlespeed erhältlich. Als erste Produktfamilie von Riese & Müller sind die UBN-Pedelcs standardmäßig mit einer Starrgabel ausgestattet, optional ist eine Federung konfigurierbar. Die Preise für die Standardausführungen bewegen sich zwischen 4899 und 5199 Euro. (aum)