Skoda stiftet dem Technischen Museum die Präsidenten-Limousine

Skoda hat das bisherige Dienstfahrzeug des tschechischen Präsidenten an das Technische Nationalmuseum in Prag übergeben (v.l.): Produktions- und Logistikvorstand Michael Oeljeklaus übergibt die Fahrzeugschlüssel an Museumsdirektor Karel Ksandr.

Foto: Autoren-Union Mobilität/Skoda

