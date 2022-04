Eon und Zurich erweitern Mobilitätsgarantie für Elektroautos

Eon und die Zurich-Versicherung weiten ihre Mobilitätsgarantie für Fahrer von Elektroautos auf ganz Europa aus. Geboten wird Kunden von Eon Drive ein 24/7-Schutz für den Fall, dass aufgrund eines unverschuldeten Ereignisses die Akkuladung des Fahrzeugs nicht bis zur nächsten Ladesäule ausreichen sollte oder keine Ladesäule verfügbar ist. Dann wird das Auto durch einen Servicepartner bis zur nächsten Ladesäule transportiert, eine Selbstbeteiligung wird nicht fällig. Mit der E-Mobility-Garantie will Eon E-Autofahrern grenzüberschreitende Reisesicherheit garantieren. Bei der Mobilitätsgarantie gibt es zudem keine Mindestentfernung vom Wohnort.

Eon und Zurich hatten das Angebot im vergangenen Sommer mit Geltungsbereich Deutschland gestartet. Auch mit der jetzt erfolgten Erweiterung auf Europa bleiben die Grundpreise für Neu- und Bestandskunden gleich: Die monatliche Grundgebühr für die Kombination aus dem E-Mobility-Tarif von Eon und der E-Mobilitätsgarantie (Eon Drive Easy Plus) liegt mit 6,97 Euro geringfügig über dem Monatspreis für den reinen E-Mobility-Tarif (4,95 Euro). In den ersten zwölf Monaten profitieren Kunden zudem von einem Rabatt und bezahlen für das Komplettpaket nur 5,45 Euro pro Monat. Der Vertrag kann jederzeit zum Monatsende gekündigt werden, hinzu kommen jeweils die Kosten für das Laden des Autos an öffentlichen Ladestationen. Kunden können sich unter https://www.eon.de/de/pk/e-mobility/unterwegs über das Angebot informieren und es direkt online abschließen. (aum)