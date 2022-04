Stühlerücken in der VW-Konzernkommunikation

Im Rahmen der Veränderungen im Vorstand passt Volkswagen auch seine Kommunikationsabteilung an. Jens Katemann wird zum 1. Juli Kommunikationsleiter der Marke VW und in selber Funktion auch für die Konzerngruppe Volumen zuständig sein. Er löst Robin Aschhoff ab, der ab August das Generalsekretariat der Volkswagen Group China leitet und auch die internationale Kommunikation in China verantworten wird. Neue Skoda-Sprecherin wird Ariane Kilian, bisher Leiterin Kommunikation des Konzernressorts Technik und Volkswagen Group Components. Ihre Nachfolge steht noch nicht fest.

Jens Katemann arbeitete nach seinem Volontariat bei der Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten rund 15 Jahre in der Automobilberichterstattung, zuletzt als Chefredakteur von „Auto, Motor und Sport“. Seit 2017 verantwortete er die weltweite Kommunikation von VW sowie für den Konzern unter anderem in Wachstumsregionen wie Indien und Nordafrika. Katemann berichtet an Thomas Schäfer, der zum 1. Juli CEO der Marke Volkswagen Pkw und Konzernvorstand mit Zuständigkeit für die Markengruppe Volumen wird.



Robin Aschhoff studierte Wirtschaftsjournalismus an der University of Europe und arbeitet als Redakteur unter anderem für die Funke Mediengruppe. 2009 begann er seine Laufbahn bei Volkswagen in der Wirtschafts- und Unternehmenskommunikation. Ab 2010 folgten verschiedene leitende Kommunikationsfunktionen bei Skoda. 2017 übernahm er als Leiter Communications Operations die übergreifende Koordinationsverantwortung für die Volkswagen Kommunikation. Seit dem 1. Juli 2020 ist er Leiter Markenkommunikation Volkswagen Pkw. Robin Aschhoff wird direkt an Ralf Brandstätter berichten, der ab dem 1. August als Konzernvorstand das Ressort „China“ leiten wird.



Ariane Kilian absolvierte nach ihrer Grundausbildung an der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft ein Volontariat bei Burda. Sie arbeitete unter anderem als Redakteurin bei der „Frankfurter Rundschau“ und als Pressereferentin im Deutschen Bundestag. Nach ihrem Einstieg bei Volkswagen 2007 übernahm sie Leitungsfunktionen in Kommunikation und Außenbeziehungen. Seit 2015 verantwortet sie die Kommunikation der Volkswagen Group Components und seit 2021 des neuen Konzernressorts Technik mit den zusätzlichen Verantwortungsbereichen Batterie und Laden & Energie. Ariane Kilian berichtet in ihrer neuen Funktion an Klaus Zellmer, der zum 1. Juli 2022 Skoda-Vorstandsvorsitzender wird. (aum)