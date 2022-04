ZF entwickelt Notbremsassistenten für Stadtbusse

ZF hat einen Notbremsassistenten speziell für Stadtbusse entwickelt. Das System verhindert Frontalkollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern wie Fahrzeugen, Fahrradfahrern oder Fußgängern. Gleichzeitig schützt es beispielsweise stehend mitfahrende Fahrgäste, indem das Bremsmoment stufenförmig aufbaut. Der Notbremsassistent von ZF ist herstellerunabhängig und soll im Laufe des Jahres bei europäischen Busbauern eingeführt werden.

Das neue System basiert auf der Lösung von ZF für schwere Lastwagen (On Guard Max) und wurde speziell für den Stadtbus appliziert. Die Daten werden per Kamera und Radar erfasst, wobei der Stadtverkehr besonders komplexe Anforderungen an das Assistenzsytsem stellt. Sollte der Fahrer auf die Warnungen nicht reagieren, kann eine automatische Notbremsung ausgelöst werden, um das Unfallrisiko zu senken oder einen drohenden Zusammenstoß ganz zu verhindern. Dabei fließen auch weitere Fahrzeugdaten wie Gewicht und Geschwindigkeit in die Auswertung ein. (aum)