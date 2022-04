Der Funke soll nach Down Under überspringen

Bereits in Kürze will Cupra in Australien die ersten Modelle per Onlineverkauf auf den Markt bringen. Zunächst werden auf diese Weise der Formentor, der Leon – beide auch als Hybridvarianten – und der Ateca den Australiern angeboten. Ab 2023 soll zudem der Cupra Born Down Under angeboten werden. Noch in diesem Jahr wird außerdem eine Cupra City Garage im Stadtkern von Sydney eröffnet.

Mitte April hatte Cupra Aufsehen erregt mit der Bekanntgabe einer Partnerschaft mit dem australischen Fußballverband. Cupra ist nun unter anderem offizieller Automobilpartner der Socceroos, der Männer-Nationalmannschaft, sowie der Commonwealth Bank Matildas, der australischen Frauen-Auswahl. (aum)