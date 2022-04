Auch in Großbritannien ist der Scorpion jetzt heimisch

Die Neuheit des Formel-4-Jahres 2022 ist das Debüt des „Scorpions“ auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Dort startet die britische Formel 4 in ihrer achter Saison erstmals mit einem komplett italienischen Paket aus Tatuus-Chassis, Abarth-Triebwerk und Pirelli-Reifen. Auch die ADAC Formel 4 powered bei Abarth startet in eine neue Ära. Denn die Talente aus 17 Ländern werden mit der zweiten Generation des Tatuus den Sprung vom Kart in den Formel-Einsitzer wagen. Die jungen Fahrer werden den F4-T421 erleben, der vom 132 kW (180 PS) starken Abarth 1.4 T-Jet-Motor angetrieben wird. Trotz des höheren Gewichts der mit Halo ausgestatteten Einsitzer beträgt das Leistungsgewicht nur 3,8 kg/kW. (aum)